Volume naar beneden bij fitness of bioscoopbezoek

Daarmee sluiten de bedrijven en verenigingen zich aan bij de afspraken die poppodia en festivals eerder al maakten met de overheid: het geluidsniveau blijft onder de 103 decibel. Daarnaast zorgen ze ervoor dat hun bezoekers makkelijk goede oordoppen kunnen kopen.



Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid stelt dat de afspraken goed worden nagekomen. Uit steekproeven blijkt dat het geluidsniveau in het overgrote deel van de metingen onder de 103 decibel-norm blijft. En als de muziek wel harder klinkt, is dat meestal kortstondig.



Volgens verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis moeten we ‘zuiniger zijn op ons gehoor’. ,,Schade door te hard geluid is onherstelbaar.’’ Hij vindt daarom dat zo veel mogelijk organisaties moeten meedoen aan het convenant. Het RIVM waarschuwt al langer dat harde muziek in discotheken, tijdens concerten en via koptelefoons, net als lawaai op het werk, blijvende gehoorschade veroorzaakt. Onderzoek van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam uit 2015 leverde op dat een kwart van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar een vorm van gehoorschade heeft.