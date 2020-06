Volwassenen zijn zo geconditioneerd: humor van jongeren wordt niet meer herkend

De eerste rally van Donald Trump had meteen groots moeten worden, in een stadion waar 19.000 mensen passen, nota bene midden in een pandemie die het land duchtig teistert. Dus ik ging er goed voor zitten, nieuwsgierig naar zijn nieuwe campagneteksten, die wel heel bijzonder moesten zijn, omdat de corona-aanpak van het Witte Huis door sommigen in twijfel wordt getrokken, een lot dat bijna iedere wereldleider ten deel valt.



Het pakte echter allemaal wat anders uit.



In aanloop naar de bijeenkomst verzekerde de president dat er miljoenen mensen bij wilden zijn, maar in werkelijkheid viel de belangstelling zó tegen dat een deel van het programma geschrapt moest worden. Volgens Trump lag dat aan linkse extremisten die de routes naar de BOK-arena versperden, zodat zijn fans niet konden doorlopen. De lokale autoriteiten lieten desgevraagd weten dat er op straat niets aan de hand was, dat kon dus niet de oorzaak zijn van de tegenvallende aandacht.



Al snel werd de werkelijke reden onthuld: duizenden tieners hadden op het socialemediaplatform TikTok toegangskaartjes laten registreren, zonder daadwerkelijk naar het evenement te willen gaan. Het was een grapje, een plaagstootje. Hier werd furieus op gereageerd, alsof het een complot zou zijn van een hogere ongrijpbare macht, die uit is op politieke beïnvloeding. Op sociale media kon je de bizarste samenzweringstheorieën lezen.