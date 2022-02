Vondst goudschat is voor Gerben een jongensdroom: ‘We zijn eigenlijk maar gewone amateurs’

Het lijkt een verhaal uit een jongensboek. Op een voorjaarsdag in 2019 ontdekken Gerben ten Buren en Martin van der Beek met hun metaaldetectors een goudschat in het Springendal. Tientallen gouden munten en sieraden blijken de restanten van een oeroude offerplaats. „Het moeilijkste was om het drie jaar lang geheim te houden.”

Met zijn metaaldetector loopt hij over de hei. Bulldozers zijn in de verte bezig met het verplaatsen van grond. Het is dinsdagmiddag vier uur en Gerben ten Buren maakt nog snel een laatste ronde over het terrein dat hem inmiddels net zo vertrouwd is als zijn eigen achtertuin.

„We hebben hier alles afgezocht. Eerst alleen, maar later met de archeologen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wat we gevonden hebben, is iets waarvan je alleen maar kunt dromen. Een schat uit de vroege middeleeuwen, gouden munten van 1400 jaar oud en dan ook nog eens met een grote historische betekenis: daar kan ik nog altijd stil van worden.”

Amateurarcheologen

Hij staat in het Springendal, Gerben ten Buren uit Ootmarsum. Alleen, want zijn zoekmaatje Martin van der Beek uit Enschede is verhinderd. „Andere verplichtingen, we zijn uiteindelijk maar amateurs.” Van der Beek is het ook die in april 2019 bij toeval het eerste muntje ontdekt.

„Ze waren bezig om dit terrein opnieuw in te richten. Eigenlijk zonder enige verwachting zijn Martin en ik hier met onze detectors gaan zoeken. Normaal doen we dat op akkers en weilanden. Het eerste muntje lag zo’n tien centimeter diep onder de grond. Toen we het bekeken, wisten we tegelijk dat het iets bijzonders was. Een gouden muntstuk uit het legendarische Dorestad, een munt ook die hier helemaal niet hoorde en onmiddellijk de vraag opriep hoe die hier was gekomen.”

Niet rijk

In de maanden daarna stapelen de vondsten zich op. Tientallen gouden munten en sieraden groef het tweetal op. „Steeds weer was het raak. Dat was ook het moment waarop we onze ontdekking hebben gemeld. Dat ben je als schatzoeker ook verplicht. We zijn ook zeker niet rijk geworden van deze vondst, maar een nieuwe metaaldetector kan ik er wel van kopen. De waarde in goud is beperkt. Het is vooral de historische waarde die deze vondst zo bijzonder maakt.”

Met steun van professionele archeologen wordt het onderzoek vervolgens in de volgende jaren voortgezet. Met opnieuw een groot aantal gouden munten als resultaat. Duidelijk wordt dan ook dat het gaat om de sporen van een offerplaats. „Mensen hebben hier geofferd aan de goden. Daarbij hebben ze ook geld achtergelaten: Merovingische munten zoals die destijds vooral in het huidige Frankrijk werden gebruikt. Ongelofelijk dat die hier terecht zijn gekomen.”

Verslavende hobby

Ten Buren, onder meer actief bij de Heemkunde in Ootmarsum, is al sinds 2005 een verwoed schatzoeker. Met zijn metaaldetector trekt hij er sindsdien regelmatig op uit. Aanvankelijk alleen, later met Martin van der Beek. „Het is verslavend, dat speuren en peuren in de grond. Natuurlijk vinden we wel eens mooie dingen, maar zoiets als dit is volstrekt eenmalig. Dit overkomt ons nooit meer.”

De geheimhouding drie jaar lang noemt hij achteraf nog het zwaarst. „We moesten ons stilhouden. Ruchtbaarheid zou betekenen dat hier allerlei schatzoekers op af zouden komen.” Nu de vondst eindelijk wereldkundig is gemaakt, kan hij alleen maar trots zijn. „We horen er in Twente nu weer een beetje bij.”

'Toevalstreffer met grote historische betekenis' Een offerplaats uit de 7de eeuw waar de toenmalige Twentenaren offers brachten aan de goden: dat is volgens archeoloog Jan Willem de Kort van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de meest logische verklaring voor de aanwezigheid van zoveel gouden munten en sieraden in het Springendal. Volgens De Kort, die de opgravingen begeleidde, is de vondst van de goudschat een toevalstreffer met grote historische betekenis. „We weten gewoon heel weinig over deze periode. Het gaat hier om mensen uit de voor-christelijke tijd. Mensen die hier kwamen om aan hun god of goden te offeren. Dat deden ze door munten achter te laten en sieraden. Maar ook dierlijke offers zijn hier waarschijnlijk gebracht." Hoe de cultusplek er precies uit heeft gezien, kan hij niet zeggen. „We hebben paalsporen gevonden in de bodem. Misschien heeft hier een beeld gestaan of een klein bouwwerkje. Zo'n honderd jaar lang, ruwweg tussen 600 en 700 is deze plek gebruikt. We staan hier op het hoogste punt in het landschap, op een kruispunt van wegen. Mensen uit de omgeving moeten hiernaartoe zijn gekomen. Hoe ze zichzelf noemden, weten we niet, maar je kunt rustig zien als Twentenaren." De munten zijn afkomstig van de Merovingers, de koningsdynastie die in die periode over het huidige Frankrijk heerst. Een deel van de schat is aangekocht door het Rijksmuseum voor Oudheden, een ander deel is in eigendom van de provincie Overijssel. De complete schat is vanaf vrijdag in het Rijksmuseum Twenthe te zien.