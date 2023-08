Voor 3 miljoen ben je de nieuwe bewoner van dit kasteel: ‘Het is een manier van leven’

Met videoHet is de enige havezate in Olst-Wijhe (Overijssel) die nog in particulier bezit is; Havezate Boxbergen. Of dat zo blijft, is de vraag. Het imposante kasteel staat te koop. Wie de rol als kasteelheer wil vervullen, moet diep in de buidel tasten. ,,En toch staat de eerste bezichtiging al gepland’’, zegt makelaar Bert Lankman.