Voor de bange, witte mannen van Nederland, is er Jensen

De man is boos. Niet alleen de witte man. Kijk maar eens naar de televisie en de woedende mannenmenigtes buitelen over elkaar heen. In Pakistan, waar ze krijsend de doodstraf eisen voor een vrouw die werd vrijgesproken van blasfemie. In Brazilië, waar ze de naam scanderen van de nieuwe dictator, die linkse vrouwen ‘hariger dan teven’ noemt en die geweld wil bestrijden met niet minder, maar meer wapens. In Tanzania wordt een klopjacht op homo’s aangekondigd en in ons eigen land zijn ze bereid hun leven te geven voor Zwarte Piet, Syrië, Turkije, Jemen, Indonesië.