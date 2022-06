Voor het eerst apenpokkenvirus vastgesteld bij een kind

Piste en pantalon te moeilijke woorden voor scholieren: ‘Deze mensen moeten straks land regeren’

Piste en pantalon. Als docent in het voortgezet onderwijs kun je dit soort woorden in een toets beter weglaten. Veel leerlingen zullen er niets van snappen. Scholen trekken aan de bel over het erbarmelijke taalniveau en de ontlezing - ze kloppen zelfs bij jongeren zélf aan voor hulp. De applicatie Readsy, een soort Netflix voor boeken, moet het tij keren.

