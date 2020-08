Voor het eerst met een mondkapje naar school: ‘Het is wennen dat je minder goed te verstaan bent’

Update Zomerstorm Francis raast door Nederland, vandaag krachtigst tijdens ochtend­spits

9:17 De zomerstorm die sinds gisteravond door Nederland raast bereikt waarschijnlijk deze ochtend zijn hoogtepunt. Vooral in de regio Haaglanden is de brandweer er druk mee: daar zijn volgens een woordvoerder sinds dinsdag 21.00 uur tot en met woensdagochtend 100 tot 150 meldingen van stormschade behandeld. ,,We zijn er nog wel even mee bezig.”.