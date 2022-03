Voor het eerst sinds weken (heel) lichte daling benzineprijs verwacht

video Edwin ving hoogzwange­re Oekraïense op en zit nu in de luiers: ‘Zou iedereen toch doen?’

Als Russische bommen op haar woonplaats vallen, vlucht de hoogzwangere Oekraïense Kateryna met haar gezin naar goede vriend Edwin Kemner uit Rotterdam. Koud een dag in de Maasstad maakt ze haar gastheer in paniek wakker: ‘Ed, the baby is coming!’

9 maart