Voor liefhebbers van vallende sterren: meteorenzwerm passeert komende dagen onze planeet

De zogenoemde Orioniden zijn een jaarlijks terugkerend verschijnsel. De hoeveelheid meteoren verschilt. Dit jaar worden er per uur dus circa tien tot vijftien verwacht, meldt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Omdat er ook nog meteoren mogelijk zijn van andere zwermen of sporadische meteoren, kan het totaal oplopen naar zo’n 25 tot 35 stuks.”



Alleen het weer werkt dit jaar niet mee om de vallende sterren goed te zien. ,,Komende nacht is er veel hoge bewolking en je moet wat geluk hebben om toch goed zicht te hebben op het zwerk”, aldus Klaassen. ,,Mocht je dus in de avond of nacht nog even buiten zijn en je ziet wat sterren flonkeren, dan is het de moeite om iets langer te blijven kijken, want misschien zie je een helder lichtstreepje voorbijschieten. Sta dan ook even stil bij de snelheid. Een Orionid beweegt met circa 66 kilometer per seconde langs de hemel. Dat is snel, heel snel. Vergelijkbaar met in vijf seconden van Groningen naar Maastricht reizen.”



Woensdagavond (omstreeks 22.00 uur) en donderdagochtend (omstreeks 6.00 uur) heb je de meeste kans om vallende sterren te zien. Houd je blik op het zuiden gericht en probeer door de wolken heen te turen. Een telescoop heb je niet nodig, maar het is wel slim om op een plaats te gaan staan waar weinig luchtvervuiling is.