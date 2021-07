Voorbijgangers duwen doodzieke bruinvis tot twee keer toe terug in zee: ‘Niet doen, dier heeft zorg nodig’

Cruciale slag politie in strijd tegen Breaking Bad in de polder: ‘grootste’ bouwer drugske­tels gepakt

29 juni Met de aanhouding van een 54-jarige man uit Overberg denkt de politie een enorme slag te hebben geslagen in de strijd tegen de productie van synthetische drugs. De man is waarschijnlijk een van de grootste drugsketelbouwers van het land en werd in alle vroegte gearresteerd.