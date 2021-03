Voorlopig gedaan met lenteweer: flinke windstoten en regen op komst

Wat was het koud vannacht! En de winterjas blijven we nog wel nodig hebben

6 maart Heerlijk in de buitenlucht ontbijten, gezellig met familie op de boot of nog even een extra rondje lopen met de hond: Nederland genoot de afgelopen tijd volop van prachtig lenteweer. Nu meteorlogisch de lente is aangebroken, lijkt het slechts een kwestie van tijd voor de temperaturen weer omhoog schieten. Toch moeten we de winterjas voorlopig nog even aan houden, meldt Weerplaza. ,,Fraai voorjaarsweer is voorlopig niet aan de orde.”