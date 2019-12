Voormalig rector Universiteit van Amsterdam pleegde geen plagiaat maar was ‘slordig’

Van den Boom, die in 1996 hoogleraar Algemene Pedagogiek aan de UvA werd, zou gedurende haar wetenschappelijke en bestuurlijke carrière veelvuldig teksten hebben gebruikt zonder duidelijk te maken dat het om werk van anderen gaat, meldde NRC in juni van dit jaar.

,,Het spreekt voor zich dat vóór alles zorgvuldigheid geboden is. We nemen pas een standpunt in nadat goed en onafhankelijk onderzoek is gedaan, in lijn met de Gedragscode wetenschappelijke integriteit van de VSNU’’, liet de universiteit in een reactie weten.