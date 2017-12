Voormalige 'treitervlogger' verontschuldigt zich bij Zaans raadslid

Rot, fractievoorzitster van Democratisch Zaanstad, liet in juli weten bereid te zijn tot een gesprek met Ilgun. ,,Ik vind eigenlijk dat het een jaar te laat is. Hij had al die tijd de kans om iets te zeggen en dat heeft hij nooit gedaan", verklaarde ze destijds tegenover NH Nieuws. ,,Het ergste vind ik dat ik werd uitgemaakt voor racist. Daar zou hij op terug moeten komen, liefst uit eigen beweging."

Waarom ze desondanks instemde met een gesprek, is niet bekend. Het gemeenteraadslid reageerde tot nu toe niet op verzoeken van deze krant om een reactie. Haar advocaat Mark Teurlings laat op Twitter weten dat zijn cliënte vrijdag 'een goed gesprek' voerde met Ilgun. "Hij begrijpt nu dat zij louter goede intenties heeft gehad. Hij heeft zijn excuses aangeboden en zij heeft deze aanvaard. Voor haar is hiermee de zaak afgedaan."

September

De voormalige treitervlogger moest van het Openbaar Ministerie in een vlog zijn excuses aanbieden aan mensen die hij intimideerde. Als hij dat voor september zou doen dan voorkwam hij te worden vervolgd. Het OM verweet hem onder meer opruiing, belediging van het openbaar gezag en het opzettelijk aantasten van de eer of goede naam van anderen. De excuusvlog kwam er eind augustus. Ilgün moest van justitie ook excuusgesprekken voeren. ,,Als de vlogger aan al deze voorwaarden heeft voldaan voor september 2017, wordt de zaak tegen hem gesloten", aldus het OM in juli.

Waarom Ilgun pas ruim twee maanden later excuses aanbood aan raadslid Juliëtte Rot? ,,Het OM belde ons ongeveer een maand geleden met de vraag of we allebei openstonden voor een gesprek. Daarna moest er een datum worden geprikt waarop we allebei konden. Dat was vrijdag", verduidelijkt Ilgun tegenover deze krant.

'Heel bij'

Over de inhoud van het gesprek zwijgt hij. ,,Ik kan er niks over zeggen. Dat hebben we afgesproken. Ik kan wel zeggen dat ik heel blij ben dat ook ik er een punt achter kan zetten en dat ik beide kanten van het verhaal nu ken. Waarom? Omdat ik ouder en wijzer ben geworden. Voor de rest verwijs ik naar de tweet die ik er vrijdag over heb gelost."

Poelenburg