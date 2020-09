Voorrang leraren in teststraat en dag na de test al uitslag

Wethouders Meerssen willen fusie met Maastricht en weigeren motie gemeente­raad uit te voeren

De wethouders van de Limburgse gemeente Meerssen weigeren een motie uit te voeren die een meerderheid van de gemeenteraad in de nacht van maandag op dinsdag had aangenomen. In die motie eiste de raad dat de wethouders een begroting opstellen zonder te koersen op een herindeling met Maastricht. De raad wil hooguit ambtelijke samenwerking met de grote buur.