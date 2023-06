Voorstel: ‘Schrap in onderwijstijd om lerarentekort te tackelen’

OnderwijsraadLes blijven geven bij een tekort aan leraren vergt pijnlijke keuzes, waarschuwt de Onderwijsraad. Zo is één ‘ingrijpende’ optie minder verplichte onderwijsuren. Ook de manier waarop het werk in scholen wordt verdeeld, kan op de schop.

Lerarentekorten houden aan en zijn ongelijk verdeeld. Dus is de tijd aangebroken voor moeilijke beslissingen om de tekorten het hoofd te bieden, staat donderdag in de verkenning Schaarste schuurt. Die zullen grote gevolgen hebben voor het beroep van leraar, onderwijskwaliteit en kansengelijkheid.

Voorzitter Edith Hooge van de Onderwijsraad: ,,Het lerarentekort mag nooit wennen. We moeten alles op alles zetten voor het werven en behouden van docenten. Daar moet ook de komende tijd mee door worden gegaan. Maar heel veel scholen worstelen nú met de tekorten en volgens de ramingen houden die aan. Dus tegelijk zijn er verregaande oplossingen nodig om toch goed onderwijs te kunnen blijven geven.”

De tekorten zullen volgens ramingen inderdaad niet afnemen en na 2030 zelfs verder toenemen. Daarom heeft de inmiddels afgetreden minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma, het adviesorgaan gevraagd om de ‘opties’ en ‘implicaties’ in kaart te brengen als we goed onderwijs willen blijven geven.

Geen panklare oplossingen

Er zijn geen panklare oplossingen, benadrukt de Onderwijsraad. Die werkt twee opties uit: ten eerste een beperking van wat scholen op het programma hebben staan. Denk aan bijstelling van de verplichte onderwijstijd, de landelijke einddoelen en niveaus én de maatschappelijke verwachtingen. Dit is ‘een ingrijpende, maar ook kansrijke handelingsoptie om lerarentekorten het hoofd te bieden’.

Zo schetst de Onderwijsraad een scenario dat op sommige scholen in grote steden al reëel is: leerlingen gaan vier dagen naar school en de vijfde dag is er wel een programma op school, maar dat vormt geen onderdeel van het onderwijsaanbod. Dit hoeft dan niet te worden verzorgd door bevoegde leraren, verplicht of beschikbaar te zijn.

De tweede richting, betere organisatie van het werk op scholen, vereist extra coördinatie en vaste inzet voor een langere periode. Het centrale idee is: de totale werkzaamheden en activiteiten op een school kunnen efficiënter worden verdeeld onder leraren, specialisten, onderwijsassistenten en ander ondersteunend personeel. Voor bepaalde activiteiten zijn misschien zelfs vrijwilligers of ouders inzetbaar.

‘Inzet computers geen oplossing voor lerarentekorten’

Het gebruik van digitale technologie biedt juist geen verlichting bij de huidige lerarentekorten, aldus de Onderwijsraad. Opmerkelijk, omdat computers en software steeds meer zijn ingebed in het onderwijs en bepaalde taken van leraren kunnen overnemen, vergemakkelijken of versnellen.

Toch meldt het adviesorgaan donderdag in een verkenning: ‘Met de inzet van digitale technologie wordt het geven van onderwijs complexer. En het levert geen besparing op in de zin dat er de facto minder leraren nodig zijn. Want betrokkenheid en professioneel handelen van leraren zijn altijd nodig.’

Daarnaast kan het gebruik van digitale technologie in de klas de beheersing van vaardigheden als taal en rekenen beïnvloeden, blijkt uit internationaal onderzoek. Verder misschien wel de belangrijkste reden voor de afwijzing van deze optie, aldus voorzitter Edith Hooge: ,,Inzet van digitale technologie vergroot de kansen op ongelijkheid. Kwetsbare kinderen die van huis uit minder meekrijgen, beschikken vaak niet over goed materiaal (wifi of een laptop) en pakken via deze werkwijze veel minder op dan bij een leraar.”

Zaak van iedereen

Sowieso vindt de Onderwijsraad het belangrijk om bij de zoektocht naar oplossingen extra rekening te houden met scholen die zwaar worstelen, bijvoorbeeld in achterstandswijken. Hooge: ,,Omgaan met het hardnekkige en ongelijk verdeelde lerarentekort is een zaak van iedereen. Prijs je als school of bestuur dus niet rijk als je (nog) geen last hebt van tekorten, maar toon je solidair en schiet de scholen en besturen te hulp die er wél mee te maken hebben.”

De voorzitter wil met deze verkenning vooral aangeven dat er duidelijke regels gemaakt moeten worden om de lerarentekorten te tackelen, zoals een bijstelling van de verplichte onderwijstijd. Alleen dan kunnen scholen ‘uit de improvisatiestand komen’, zoals zij dat noemt. Nu is sprake van een ‘grijs gebied’.

Hooge: ,,Schoolbesturen hebben hier moeilijke keuzes te maken. Wij schetsen er een aantal. Nu is het aan de politiek om daarin ook knopen door te hakken en heel duidelijk de bandbreedte en richting aan te geven.”

