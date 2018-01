Voortaan verboden: heel weekend op parkeerplaats

Die niet-eenduidigheid leidde ertoe, dat veel chauffeurs uit bijvoorbeeld Hongarije en Polen hun weekenden doorbrachten op parkeerplaatsen in Nederlandse grensstreken. Kort verblijf en barbecueën zijn overigens nog wel toegestaan. ,,Eventuele overlast is wat ons betreft een bijkomend probleem", zegt de voorlichter van de inspectie. ,,Het gaat ons primair om de arbeidsvoorwaarden voor de chauffeurs."



Er kleven twee belangrijke bezwaren aan het langdurig verblijf op parkeerplaatsen, vindt Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. ,,Het is niet prettig voor de chauffeurs zelf om dagen op een parkeerplaats rond te hangen bij hun truck. Daarnaast kan het tot verkeersonveilige situaties leiden wanneer er tot op de invoeg- en vluchtstroken toe wordt geparkeerd."



Nu is het nog een foldertje, maar vanaf februari worden boetes uitgedeeld van 1.500 euro, te betalen door de werkgevers van de buitenlandse chauffeurs. Van Nieuwenhuizen: ,,Wij vinden dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat de vrachtwagenchauffeurs het weekend bij hun gezin kunnen doorbrengen of in elk geval op een goed beveiligde parkeerplaats met voldoende sanitair. Het hoeft niet per se een hotel te zijn, pensions zijn ook goed."



Zoiets doet bijvoorbeeld Rotaricu Soril uit Roemenië, de allereerste chauffeur die een folder krijgt van de minister. Sinds drie jaar slaapt hij in de weekends in een pension in Rotterdam, legt hij in gebrekkig Engels uit. ,,Ik werk 30 dagen achter elkaar in heel Europa en daarna ben ik zeven dagen thuis in Roemenië... Yes, yes, I understand the flyer."