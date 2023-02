Voortvluchtige tbs’er Sherwin W. door ‘ouderwets recherchewerk’ opgepakt in Spanje

Man wordt op straat neergescho­ten, omstanders ontsnappen aan de dood: ‘Duiken, ga rechtsaf!’

Het mag een wonder worden genoemd dat er woensdagmiddag bij een schietpartij in Bunschoten -voor zover bekend- geen doden zijn gevallen. De schutter vuurde minimaal twaalf kogels af. Die raakten niet alleen het slachtoffer, maar onder andere óók een rijdend voertuig. ,,Het is dat mijn collega achter het stuur zat, anders had ik hem aangereden. Ja, echt. Als hij schiet is het hij of ik...”