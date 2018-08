Voorwaardelijke straf voor man die politici bedreigde

Blowende toeristen verhogen druk op spoedeisen­de zorg in Amsterdam

12:31 Blowende toeristen in Amsterdam doen in toenemende mate een beroep op acute zorg. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, in het oosten van de hoofdstad, nam de afgelopen vijftien jaar een verviervoudiging waar. Jaarlijks belanden 250 blowende buitenlanders in een zogenaamd psychiatrisch crisisbed.