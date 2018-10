Voorwaardelijke straf voor op scooterrijder schietende agente

De rechtbank in Groningen vindt dat er sprake is van een poging tot zware mishandeling. De agente zou niet hebben gehandeld volgens de instructies van de politie.



De 41-jarige vrouw was ervan overtuigd dat de scooterrijder een acuut gevaar vormde. Hij voldeed aan het signalement van een man die zijn ouders had bedreigd met pistolen. Hij zou rondrijden op een rode scooter en nog steeds wapens bij zich hebben.



De agente en een collega zagen een rode scooter rijden en zetten de achtervolging in. Toen de bestuurder bij een kruising niet reageerde op haar mondelinge stopsignalen en harder begon te rijden, trok de agente haar pistool. De bestuurder werd niet geraakt. Hij bleek onschuldig te zijn.