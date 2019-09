Voorwaardelijke taakstraf geëist voor verspreiden naaktfoto Onur (14) met fatale gevolgen

Voorwaardelijke taakstraffen van 60 en 40 uur. Dat eist het Openbaar Ministerie tegen een jongen en een meisje die in februari 2017 via sociale media een naaktfoto verspreidden van de 14-jarige Onur Cücü uit Enschede. De jongen pleegde een dag later zelfmoord. De zitting tegen de twee minderjarigen werd maandag achter gesloten deuren gehouden in Zwolle.

Dat de zaak aan de strafrechter zou worden voorgelegd, was niet vanzelfsprekend. Het Openbaar Ministerie wilde eigenlijk geen strafzaak voeren tegen de twee verdachten. Tot onvrede en verdriet van de ouders van Onur, zo lieten ze in deze krant weten: ,,We voelen ons in de maling genomen, in de steek gelaten. Onur is in de steek gelaten. We hadden alle vertrouwen in de overheid en het rechtssysteem. Dat is weg. Onur is dood en er gebeurt niets.’’