Voorzitter MH17-stichting: Russen kunnen voorbeeld nemen aan Iran

,,Ik heb geen zin om Iran complimenten te geven, maar dit is een goede stap. Rusland heeft bij de MH17-ramp steevast ontkend dat ze verantwoordelijkheid dragen voor wat er is gebeurd. Wat dat betreft kunnen de Russen een voorbeeld nemen aan Iran. Voor nabestaanden is het heel belangrijk dat ze erkenning krijgen voor hun leed. Dat is iets waar wij als nabestaanden al 5,5 jaar voor vechten.”

,,Het geeft je een heel machteloos gevoel. Ik vergelijk het wel eens met een medische misser. Als een arts een grote fout maakt, maar dat vervolgens niet toegeeft, is dat voor slachtoffers of nabestaanden ook niet te verkroppen. Je bent niet uit op wraak, maar je wil gewoon dat er verantwoording wordt afgelegd. Zo is het bij MH17 ook. Als dan de partij die in jouw ogen de dader is maar blijft ontkennen, of anderen de schuld geeft, dan word je daar razend van. Het is niet respectvol, en het zorgt ervoor dat nabestaanden niet verder komen in hun rouwproces. Het bekennen van schuld en het aanbieden van excuses zou voor ons ontzettend belangrijk zijn. Ik ben totaal niet jaloers op de nabestaanden van de vliegramp in Iran, maar op dit punt hebben ze het beter getroffen dan ons, hoe stom dat nu ook klinkt.”