Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei: ‘Herdenken wordt steeds meer nadenken’

,,In 2008 had ik zelf de eer om de 5 mei-lezing uit te spreken. Ik heb hem er onlangs nog eens bij gepakt, en zou hem zo weer uit kunnen spreken. De lezing ging over de ‘bedoeling van bevrijding’. De kern van vrijheid is dat het niet alleen over mij gaat, maar over ons. Over hoe wij als mens bedoeld zijn, hoe we samenleven. Vrijheid is lekker jezelf kunnen zijn, was ooit een slogan. Nou, het is iets ingewikkelder dan dat. Misschien wordt dat nu ook iets breder erkend. We dachten misschien dat vrijheid een natuurlijke conditie was, een vanzelfsprekendheid. Dat was in 2008 al naïef, en nu worden we daar door de oorlog in Oekraïne duidelijk mee geconfronteerd.”