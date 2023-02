Voorzitter Tweede Kamer: ‘Met geen pen te beschrijven dat je niet veilig bent in je eigen huis’

Tweede Kamer-voorzitter Vera Bergkamp wordt stil van het 1957 pagina's tellende eindrapport over de aardgaswinning in Groningen. Het heeft te lang geduurd voor de rest van Nederland begreep wat voor impact en leed de aardbevingen veroorzaakten bij Groningers, zegt ze. ,,Het gevoel dat je niet veilig bent in eigen huis en moet vechten tegen de overheid. Dat is met geen pen te beschrijven.”

Ze noemt het ‘bijzonder treurig maar ook goed dat heel Nederland nu op de hoogte is van de diepe impact’. ,,Het is een omvangrijk rapport waarvan we moeten leren. Ik ben blij dat er aanbevelingen zijn voor het hier en nu en de toekomst.”

Volgens Bergkamp zegt de gang van zaken in de afgelopen jaren veel over de afstand die Den Haag ten opzichte van Groningen gehad heeft. ,,Daarom is het goed dat we het rapport hier ontvangen, in Zeerijp”, zegt ze in reactie op de ontvangst van het lijvige boekwerk vrijdag. Normaal gesproken worden rapporten van parlementaire enquêtes ‘gewoon’ in Den Haag ontvangen.

Commissievoorzitter Tom van der Lee wil niet zeggen of het handelen van premier Rutte laakbaar is. Hij was al minister-president tijdens zware beving in Huizinge in 2012, die volgens de commissie meteen moeten leiden tot directe afbouw van de gaswinning. ,,We blijven bij wat we in het rapport schrijven, dat hij de situatie lange tijd zwaar heeft onderschat. Het kabinet moet eerst de kans krijgen om het rapport te lezen, en dan met een reactie te komen.”

Aftreden

De grootste oppositiepartij, de PVV, vindt dat Rutte moet aftreden na de ‘snoeiharde conclusies’. ,,Degene die gedurende het hele proces premier was en gefaald heeft, is premier Rutte”, reageert de partij. De overheid heeft ‘ongelooflijk gefaald’. ,,De belangen van de Groningers zijn jarenlang bewust genegeerd. De veiligheid en gezondheid van de Groningers speelden geen rol.” De schadeafhandeling en de versterking van de huizen moeten nu snel worden geregeld, vindt de PVV.

Volledig scherm Commissievoorzitter Tom van der Lee en kamervoorzitter Vera Bergkamp tijdens de presentatie van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen © ANP

De PvdA gooit het over een andere boeg. De sociaaldemocraten pleiten ervoor om te investeren in de ‘voorzieningen, leefbaarheid en verduurzaming’ van de Groningse dorpen die hard zijn geraakt door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. ,,De sociale spanningen, ongelijke behandeling en het eindeloze leed rechtvaardigen dat”, zo reageert PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. ,,Tot op de dag van vandaag zijn Shell en Exxon bezig met processen en het afwentelen van kosten op de Staat, in plaats van recht te zetten wat zij fout deden”, zegt Nijboer over de conclusies van het rapport. De Groningse politicus vindt het ‘typerend’ dat bestuurders pas in actie kwamen nadat ze aansprakelijk werden gesteld. ,,Niet om Groningers recht te doen, maar om aansprakelijkheid af te wenden.”

Erkenning

Commissaris van de Koning René Paas (CDA) is blij dat er door de commissie gesproken wordt over ‘groot onrecht’. ,,Duidelijk dat er echt veel moet gebeuren om het leed dat Groningers is aangedaan recht te zetten. En er wordt een nieuwe dimensie geopend, de morele. Die voelen we hier al heel lang. Nu wordt dat ook in Den Haag erkend.”

Er werd ook geprotesteerd in Zeerijp: zo'n 25 boeren uit de omgeving zagen hun kans schoon nu de commissieleden, Bergkamp en andere politici naar Zeerijp afreisden, meldt RTV Noord. De boeren en hun trekkers hebben zich zo’n 500 meter van locatie De Diek’n opgesteld. ,,Deze actie is bedoeld om heel Nederland te laten zien wat er hier in Groningen met zowel de burgers als boeren gebeurt”, zegt akkerbouwer Bert Oosterhof uit Startenhuizen. ,,We zijn namelijk altijd al een wingewest geweest voor heel Nederland.”

Het boerenprotest heeft dit keer niks te maken met stikstof, maar gaat puur over de gaswinning. ,,In Den Haag werden wij niet zo hartelijk ontvangen”, zegt Oosterhof, ,,dus nu Den Haag deze kant op kwam vonden wij dat we erbij moesten zijn.”

Ereschuld aan de Groningers

In het langverwachte enquêterapport staat dat het kabinet en de Nederlandse Aardgas Maatschappij (NAM) een ereschuld hebben aan de Groningers. Het land heeft jarenlang geprofiteerd van het gasveld onder de provincie, maar Groningers zitten met de lasten en de kosten. De commissie zegt ook dat de NAM eigenlijk zijn claim moet laten vallen op het gas dat nog in de Groningse bodem zit. Daarover loopt momenteel nog een arbitragezaak.

De NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hebben nog tijd nodig om het kritische rapport te bestuderen. De instanties zeggen pas later op de vrijdagmiddag te reageren.