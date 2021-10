Vorige keer ging er veel mis in ‘mensonwaardig’ azc Heumensoord, heeft COA ervan geleerd?

Ali is door zijn knie gegaan. Hij betwijfelt of het zin heeft naar een arts te gaan. Nederlandse huisartsen met hun eeuwige ‘paracetamolletjes’ en die altijd per se alles ‘even willen aankijken’. Ali kent dit oer-Nederlandse adagium maar al te goed, maar andere Afghanen in noodopvang Heumensoord in Nijmegen worstelen ermee, zegt hij. Ali (48) heeft een Achterhoeks accent dat hij aan en uit kan zetten en een garagebedrijf in Kaboel. Had, want die zaak bestaat niet meer. Zo snel? Zo snel, beaamt Ali, die twee maanden geleden in Nederland aankwam met zijn vrouw en drie kleine kinderen. ,,Als jij weg bent, is alles weg, zeggen we in Afghanistan.”