Vrachtwagen klapt op A28 bij Putten op bus met schoolkinderen

Levenslang in de cel? Moordenaar Edwin Senff wil na 27 jaar weer vrij komen

10:42 De tot levenslang veroordeelde Edwin Senff wil de kans krijgen om minimaal één dag in de maand zonder bewaking terug te keren in de samenleving. Als dat goed gaat, wil hij na 27 jaar gevangenschap definitief op vrije voeten komen, zo laat zijn advocate aan deze nieuwssite weten. In een tegen de Nederlandse staat aangespannen kort geding, eist Senff vandaag voor de rechtbank in Den Haag deze kans.