Vrachtwagen ramt met inparkeren regelmatig het balkon van Ans (68): ‘Is wachten op de volgende klap’

Ongeloof bij Nederland­se toeristen om extreme regenval in Slovenië: ‘Camping is weggevaagd’

Een Tweede Kamerlid van GroenLinks is vrijdag in Slovenië geëvacueerd vanwege het noodweer dat het land momenteel teistert. De Nijmeegse Lisa Westerveld (41) stond samen met haar broer op een camping van het meerdaagse festival MetalDays, die door de extreme regenval is weggevaagd. ,,We kunnen nog altijd geen kant op.”