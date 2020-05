Vrachtwagen ramt opzettelijk politieauto op A2, agent: ‘Ik dacht dat ik doodging’

Wie schreef het beste spannende boek? Dit zijn de vijf genomineer­den voor de Gouden Strop

9:22 De tijd dat het spannende boek alleen spannend was als het begon met het vinden van een lijk, is wel voorbij. De jury van de Gouden Strop, de prijs voor het beste spannende boek, kon dit jaar kiezen uit boeken van een hoog niveau. Met goede debutanten en een grote variatie aan thema's, van de kickbokswereld tot de wereld van data. En dat is mooi. Want wat is er, juist in deze tijd, nou prettiger dan je een paar dagen helemaal te verliezen in een spannend boek? De vijf genomineerden.