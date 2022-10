Vrachtwagenchauffeur rijdt voor de ogen van politie achteruit over A15 na missen afslag

Gasprijs daalt verder richting 90 euro per megawatt­uur

De Europese gasprijs is dinsdag verder gedaald en beweegt zich richting de 90 euro per megawattuur. Een dag eerder dook de gasprijs al voor het eerst sinds begin juni onder de 100 euro per megawattuur. De prijs ligt daarmee ver onder de pieken van rond de 350 euro die eind augustus werden bereikt.

25 oktober