Vrees voor enkele honderden coronabesmettingen na uitbraak in café Hillegom

Bij alle inwoners van de plaats die positief werden getest op Covid-19 is de GGD nagegaan waar ze zijn geweest. Daar kwam café De Kleine Beurs als gemeenschappelijke bron uit. Ook wordt nagegaan met wie ze de afgelopen dagen contact hebben gehad. ,,Dat bleek toch wel verontrustend. Een aantal mensen hebben met lichte klachten doorgewerkt”, aldus De Gouw. ,,Dat zit in onze genen, dat we niet flauw zijn en gewoon gaan werken met een neusverhoudheid of kuchje. Maar in dit geval betekent het dat deze mensen heel veel nauwe contacten hebben. Want als mensen naar hun werk zijn geweest en daar met andere mensen in aanraking zijn geweest, moeten we die mensen allemaal volgen. En dan heb je het al gauw over een veelvoud van die 23.”