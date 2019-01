Vreugdevuren: wind ging voor het eerst in jaren recht op de stad af

In alle analyses over wat er mis ging met de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp, mag de windrichting niet ontbreken. Want: voor het eerst sinds jaren stond de wind van west naar oost. Oftewel: recht op de huizen af.

En dat was vele jaren voor de jaarwisseling van 2018-2019 toch anders, blijkt uit gegevens van Weerplaza. ,,De vijf jaarwisselingen hiervoor waaide het harder of net zo hard. Zeker vorig jaar waaide het harder: windkracht 7 in plaats van 4. Maar wat opvalt: het waaide de voorgaande vijf, zes jaarwisselingen altijd eigenlijk van zuid-west naar noord-oost, precies de lijn van het strand’’, zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Dus de wind waaide eigenlijk met het strand mee. Precies dát was dit jaar anders. Het waaide van west naar oost, recht op de kust af. Als de windrichting dit jaar hetzelfde was geweest als de voorgaande jaren, waren die vonken gewoon verderop op het strand terecht gekomen.’’

Vuurtornado's

Tijdens de jaarwisseling liepen woningen en bedrijven in Scheveningen schade op doordat een regen van vuurvonken vanaf het strand over de stad dwarrelde. De bouw van de twee enorme vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp oversteeg waarschijnlijk de maximaal toegestane hoogte van 35 meter. Die hoogte werd eind 2016 afgesproken met toenmalig burgemeester Van Aartsen. De jaren daarvoor lag de maximale hoogte op 20 meter, maar in hun strijd ‘de hoogste’ te bouwen, gingen Scheveningen en Duindorp daar al voor 2016 overheen.

Hoe kan het dat de toeschouwers eerder níet op de vlucht hoefden te slaan voor een regen van vuurvonken, die via zogeheten vuurtornado's verspreid werden? ,,De hoogte en de massa van het vuur spelen natuurlijk een rol, maar vuurtornado’s kunnen ook ontstaan bij een heidebrand’’, zegt Janssen. ,,Als de temperatuur maar hoog genoeg wordt, simpelweg omdat lucht die veel heter is dan z'n omgeving, de neiging heeft snel te stijgen.’’

Alleen de windrichting was de voorgaande jaren dus ‘gunstiger’. De laatste keer voor deze jaarwisseling dat de wind langs de Haagse kust net zo ongunstig van west naar oost waaide, was in 2010-2011. Toen werden de stapels pallets die de vreugdevuren vormen echter nog lang niet zo hoog opgestapeld als nu.