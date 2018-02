Vriend overleden Paul Selier: Ik krijg zijn gegil niet meer uit mijn hoofd

Paul had een zachtaardig karakter, vertelt de Haagse John Medley. De twee zagen elkaar regelmatig in de binnenstad van Den Haag en in de zomer op de camping. Al was het een enigszins oppervlakkige relatie, Paul heeft toch indruk gemaakt op de volkszanger. ,,We troffen elkaar geregeld. Hij reed altijd met zijn haringkarretje door de Grote Marktstraat, bij de Bijenkorf. Daar kocht ik dan een visje bij hem. Op de camping gingen vooral onze kinderen goed met elkaar om. Volgens mij had hij er twee.’’



Volgens Medley werkte Selier vroeger bij zijn vader in de autogarage. Hij noemt de overleden Hagenaar een echte familieman. ,,Hij was er altijd voor zijn gezin. Hij werkte keihard, maar had altijd een grote lach op zijn gezicht.’’



Daarom hebben de beelden van de arrestatie grote indruk op Medley gemaakt. ,,Paul was helemaal niet agressief. Hij deed geen vlieg kwaad’’, stelt de Hagenaar met verontwaardiging in de stem. Hij heeft hem voor het laatst in de zomer van 2017 gezien. ,,Ik weet natuurlijk niet wat er in het laatste half jaar met hem is gebeurd waardoor hij misschien verward is geraakt, maar zo’n arrestatie is buitensporig. Ik krijg die beelden van zijn arrestatie niet meer uit mijn hoofd. Zijn gegil gaat door merg en been. Ik moet er de hele tijd aan denken.’’



Gisteren werden beelden verspreid van de aanhouding. Daarop hoor je gegil van Selier, en is te zien dat een agent hem slaat. Waarom de man zo hardhandig wordt behandeld door agenten en of het overlijden van de man even later daar een direct gevolg van is, is nog onduidelijk. Het OM stelt dat de man in de war was.