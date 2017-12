Vrienden en bekenden zoeken naar vermiste Remon in Leeuwarden

'Wie zoekt er mee??? Dit duurt nu al veel te lang het kan ieder van ons overkomen en daar moet je als ouder toch niet aan denken je grootste nachtmerrie.... morgenochtend 9 uur verzamelen bij de wok E10 (Wokpaleis Fryslân bij Tytsjerk, red.) vanaf daar met zn allen naar leeuwarden samen staan we sterk!!', zo luidt de oproep die rondgaat op Facebook.



De 18-jarige jongen uit De Westereen verdween in de nacht van donderdag op vrijdag na een stapavond in Leeuwarden. Remon werd voor het laatst gezien rond 2.00 uur 's nachts toen hij een kroeg op de Leeuwarder Nieuwestad verliet. Hij zou bij een klasgenoot blijven slapen, maar kwam daar nooit aan. Zijn telefoon werd later bij een filiaal van de C&A in de buurt teruggevonden.



De politie ging er eerder vanuit dat Bruinsma mogelijk in het water terecht was gekomen. Een zoekactie per boot langs de kades van de Leeuwarder grachten leverde zaterdag echter niets op. Ook zondag en gisteren ging het onderzoeksteam verder met sporenonderzoek. Onder meer met speurhonden werd gezocht langs de grachten in de Friese hoofdstad. Een zoekactie door een politiehelikopter met een warmtebeeldcamera leverde niks op.