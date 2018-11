Vrienden en familie doen vroege kerstgroeten aan uitgezonden militairen

Defensieminister Ank Bijleveld was er ook bij in Nijkerk. Ze twitterde over ,,een dag vol vermaak en gedeelde smart voor het #thuisfront van onze uitgezonden militairen”. Staatssecretaris Barbara Visser sprak van een mooi initiatief om de families een hart onder de riem te steken. ,,Ik besef heel goed dat de afwezigheid van een militair veel van jullie vraagt. In feite draait het thuisfront een eigen uitzending. Dat jullie nu centraal staan is daarom niets meer dan terecht.”