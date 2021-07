Vriendinnen halen nat pak op terras in Apeldoorn en gaan viral

VIDEOVier vriendinnen haalden gisteren op een terras in Apeldoorn een nat pak. Een doek dat tussen de parasols bevestigd was scheurde, precies boven de tafel waar Laura de Vries met haar vriendinnen zat. Toevallig was één van de vrouwen net aan het filmen.

Nadat De Vries het filmpje op haar Instagramaccount had gezet, spoorden vrienden haar aan om het ook naar Dumpert.nl te sturen, waar het inmiddels meer dan 60.000 keer bekeken is. ,,Het gaat echt megasnel en het is heel bijzonder, maar het is natuurlijk ook een hilarisch filmpje.’’

Bezem

Achteraf kunnen ze er zeker om lachen: de vriendinnen uit Enschede, Deventer en Dieren hadden er net een middagje shoppen opzitten en besloten een terrasje te pakken. De Vries: ,,Ik zat met Stéphanie, Sandra en Vera al op het terras toen de zon nog scheen en op het moment dat de hoosbui over Apeldoorn trok besloten we te blijven zitten, want we zaten droog onder de parasol. Een medewerkster van het terras was netjes met een bezem met de bezemkant in het doek aan het drukken om het water naar de zijkant te duwen.”

Ondertussen ging het steeds harder regenen en begon het zelfs te onweren. Een andere medewerker drukte op een bepaald punt waardoor het doek tussen de parasols finaal openscheurde precies boven de plek waar de dames zaten. De Vries: ,,We zaten net op de splitsing en als het fout gaat, gaat het kennelijk ook goed fout. Ik had pech en werd het zwaarst getroffen. Mijn telefoon was zeiknat, mijn shirt en broek ook. Een vriendin die naast me zat kreeg alleen een beetje water over haar broek heen, de andere twee zijn droog gebleven.”

Volledig scherm De vrouwen kregen flink wat water over zich heen. © Laura de Vries

De medewerkers van het terras schoten meteen te hulp en boden nadat ze de dames een plek wezen waar ze hun kleding droog konden maken ook een gratis drankje aan. De Vries: ,,Het was haast niet te voorkomen geweest en ze hebben het goed opgelost.”

Speciaal doek

Een medewerker van terras De Babbel licht de situatie nog even toe: ,,We hebben zes parasols op ons terras staan, waar een speciaal doek tussen hangt waar gootjes aan vastzitten, zodat overtollig water weg kan lopen. De gootjes konden echter de stortbui niet aan, waardoor het doek scheurde en het water op het terras plensde.”