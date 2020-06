Vriendinnetjes (9) zamelen 14,85 euro in om Hema te redden

Alle beetjes helpen, toch? Het vooruitzicht dat Hema met al die leuke schoolspulletjes wel eens failliet zou kunnen gaan, is onbestaanbaar voor Karlijn Slokkers en Elin Been. En dus gingen de 9-jarige vriendinnen uit Halsteren afgelopen week in Bergen op Zoom spontaan de straat op om huis-aan-huis te collecteren voor de oer-Hollandse winkelketen. De opbrengst van exact 14,85 euro is keurig afgeleverd aan de kassa van Hema in Halsteren.

Hema-baas Kees de Bruin is zo ontroerd dat hij de jeugdige clientèle in het zonnetje wil zetten. ,,Twee meisjes die dit als echte Hema-fans voor ons doen. In een tijd die voor ondernemers lastig is. Zo hartverwarmend en fantastisch! Onze medewerkster was zo overrompeld door het gebaar dat ze de kinderen een ijsje gaf, maar vergat te vragen wie ze waren.”

Het ‘opsporingsbericht’ van Hema op Facebook leidde zaterdag vlotjes naar Karlijn en Elin. Ze worden maandag in de winkel in Halsteren verwacht voor een passend eerbetoon. ,,We willen graag wat terug doen. Misschien een mooi schoolpakket”, oppert De Bruin.

Hamsters en teckels

Dat valt gegarandeerd in de smaak. De vriendinnen lopen de Hema-zaak plat vanwege alle etuis, pennen en nog veel meer schoolgerei dat uitgedost is met hamsters en teckels. ,,Die zijn zó ontzettend leuk.” De bijna-tieners zijn bovendien gecharmeerd van de Hema-kleding. ,,Fijne stof. Zit altijd heel lekker”, aldus de twee die het nieuws over schulden en misschien wel winkelsluitingen mede door corona heel erg vonden. ,,Het zijn jonge Hema-fans, maar wel in groot formaat”, lacht moeder Sanne.

Hoe bewoners aan de voordeur reageerden op de collecte-doos? ,,Sommigen gaven niets, maar veel mensen hadden wel wat over voor Hema”, aldus Elin en Karlijn. Ze weten ook al wat ze maandag gaan vragen aan Hema-baas De Bruin. Of ze niet meteen kunnen solliciteren als verkoophulpen.

Over de toekomst van Hema in Halsteren hoeven de twee zich geen zorgen te maken, aldus De Bruin die ook Hema in Steenbergen runt. ,,De winkel in Halsteren loopt eigenlijk altijd goed.”