Vrii spel in de politietop voor 'zorgenkindje' Giltay

Quote Dit is zeker niet het laatste onderzoek naar deze affaire Ronald van Raak, Kamerlid SP In juni 2015 zit Frank Giltay flink in de financiële problemen. Hij heeft net een nieuw huis in Almere gekocht, maar is zijn oude woning nog niet kwijt. De dubbele woonlasten (totale hypotheekwaarde: 814.500 euro) kan hij niet ophoesten. Ten einde raad klopt hij aan bij zijn hoogste baas, korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie. Giltay vertelt dat hij 4.000 euro nodig heeft en het nergens anders kan lenen. Zonder aarzeling maakt Bouman het geld over, zo blijkt uit geheime documenten.



De privélening tekent de nauwe band tussen de voorzitter van de centrale ondernemingsraad (cor) en de politiebaas. Giltay en Bouman trekken veelvuldig samen op tijdens de grootste overheidsreorganisatie ooit: de vorming van één landelijk politiekorps. Ze dineren samen. Niet zelden zijn andere cor-leden verrast als Giltay ineens instemt met een voorstel van de politietop, zonder dat eerst te hebben overlegd.

Wijkagent

Er is een tijd dat Frank Giltay voor een bescheiden salaris als wijkagent rondloopt in Amsterdam. Maar als hij toetreedt tot de medezeggenschapsraad in Amsterdam, ruikt de politieman aan luxe vergaderlocaties en copieuze diners. Die way of life pakt hij op als hij in 2012 voorzitter wordt van de cor.

De documenten tonen dat de cor smijt met geld, juist in een tijd dat de politie aan alle kanten moet bezuinigen. Vergaderen op een politiebureau is Giltay te min. Zijn thuishavens zijn BoatHouse en HarborHouse, op een steenworp afstand van zijn nieuwe woning in Almere. Cor-leden komen er regelmatig vergaderen. Een kerstfeest in HarborHouse kost ruim 19.500 euro. Maar er wordt ook gefeest in het Amstel Hotel, inclusief champagneontbijt.

Bij veel van de cor-bijeenkomsten wordt stevig ingenomen. Giltay heeft een handig trucje om dat te maskeren. Hij laat gespecificeerde bonnen vervangen door handgeschreven bonnen, met slechts het eindbedrag en de omschrijving: 'conform afspraak'.

Op een benefietveiling van Muziekids in Almere maakt Giltay een aangeschoten indruk. Hij biedt namens de politie onder meer op kaarten van Tineke Schouten en een golfclinic. Als hij zelf zijn hoogste bod overbiedt, heeft hij dat niet eens door. Een anonieme bron zegt: ,,Giltay werd steeds minder geschikt voor zijn positie. Hij geloofde te veel in zichzelf en zijn drankgebruik begon op te vallen."

Giltay laadt de verdenking van belangenverstrengeling op zich. De stuurse cor-voorzitter huurt steeds lokale ondernemers in, die opvallend genoeg vrijwel altijd adverteren in het magazine Almere Bruist van zijn vrouw Brenda. Met haar gaat hij ook naar een medium, waar hij de cursus 'snuffelen aan intuïtie en mediumschap' volgt. De politie betaalt de rekening van 200 euro. Ook het medium adverteert in Almere Bruist.

Zonnekoninggedrag

Cruciale vraag is: wat krijgt de korpsleiding mee van het zonnekoninggedrag van Giltay? Uit vertrouwelijke documenten blijkt dat de politieleiding van meerdere zaken op de hoogte was. Zo was Bouman 'een keer of zes' naar restaurant BoatHouse gekomen en was hij zich bewust van de discussie dat de cor beter op een politielocatie zou kunnen vergaderen.

De commissie-Ruys, die de relatie tussen de cor en de korpsleiding heeft onderzocht, komt morgen met haar bevindingen naar buiten. Een van de conclusies is dat er geen hard bewijs is dat Bouman tijdens de vorming van de Nationale Politie steun heeft 'gekocht' bij de cor. Maar de feiten en omstandigheden roepen een andere vraag op. De korpsleiding wist wel degelijk dat Giltay een 'zorgenkindje' was, met privéproblemen en een gat in zijn hand. Waarom werd hij zolang in het zadel gehouden?

Vlak voordat de bom barstte rond het exorbitante uitgavenpatroon van Giltay, bevorderde Bouman de cor-voorzitter. Giltay ging van schaal 9 naar schaal 11. Ook daar was consensus over binnen de korpsleiding. Als het aan Boumans plaatsvervanger Ruud Bik had gelegen, had Giltay er nóg een schaal bij gekregen.