Vrijgelaten tweede verdachte in moordzaak Humeyra ging al vaker weer snel in de fout

Mohammed Al-M. (25) zat in dezelfde auto toen Bekir E. (32) naar Humeyra’s school reed op de dag dat Bekir haar daar doodschoot. Ook Mohammed zat daarna een half jaar in voorarrest. Vooral omdat Bekir na zijn aanhouding met een ontvoeringsverhaal op de proppen kwam: hij wilde zijn ex-liefje (die hem had gedumpt toen ze ontdekte hoe oud hij is) eigenlijk niet doodschieten, maar kidnappen. En Mohammed wist daarvan.



Maar Bekir E. heeft het ontvoeringsverhaal inmiddels weer grotendeels ingetrokken. Er was ‘wel eens’ gesproken over ontvoering, maar er was geen plan daartoe op die fatale 18de december 2018. Daarmee viel voor justitie de meest belastende verklaring weg om ook Mohammed langer vast te houden. Zijn voorlopige hechtenis werd vandaag opgeheven.



Maar hoe lang de tweede verdachte in de geruchtmakende moord op Humeyra op vrije voeten blijft, is de vraag. Mohammed werd in het verleden al meerdere keren veroordeeld. Sterker: op de dag dat Humeyra werd doodgeschoten, had Mohammed zomaar in de cel kunnen zitten. Hij was in september 2018 immers opgepakt voor het met een pistool bedreigen van een vriend van zijn ex-vriendin. En voor stalken.