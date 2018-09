Vrouw (20) overleden na steekincident in woning Emmen

LIVE Twitter Holleeder opent opnieuw de aanval op zijn zussen

12:38 ,,Mijn zussen nemen de boel in de maling. Ze liegen en hun enige motief is geld." Dat zei Willem Holleeder maandag bij de hervatting van zijn strafproces. In een verklaring stelde hij dat hij met zijn advocaten 'vanaf dag één' heeft besloten zijn verhaal in de rechtszaal te doen en niet in de media. Daarbij beschuldigde hij zijn zus Astrid en Peter R. de Vries ervan het proces voortdurend via de media te beïnvloeden. Verslaggever Koen Voskuil is bij de zaak aanwezig.