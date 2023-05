Vrouw (41) toont blote borsten en wordt veroordeeld, advocaat boos: ‘Waarom mogen mannen dit wel?’

Een 41-jarige vrouw uit Rotterdam is maandag veroordeeld omdat ze met blote borsten door een winkelcentrum liep. Hoewel de politierechter de vrouw vanwege haar psychische problemen geen straf oplegde, spreekt haar advocate Natasja Wouters van ‘genderdiscriminatie’. ,,Waarom mogen mannen wel zonder T-shirt rondlopen en hun borsten tonen? Waarom is het bij vrouwen onzedelijk en bij mannen niet?’’

Commotie aan de Puccinipassage in Capelle aan den IJssel. Als de dakloze B. A. (41) in februari in winkelcentrum ’s-Gravenland plots haar bovenkleding uittrekt en haar borsten toont aan voorbijgaand publiek, wordt de politie opgetrommeld. Agenten nemen de vrouw mee.

Het Openbaar Ministerie vervolgt A. voor ‘schennispleging van de eerbaarheid op een openbare plaats’, waardoor ze maandag voor de rechter moet verschijnen. Zelf is ze er niet, maar haar advocate Natasja Wouters vindt het om meerdere redenen belachelijk dat de vrouw terechtstaat.

Topless zonnen

,,Binnen de huidige samenleving kan dit niet meer worden gezien als oneerbiedig. Het dragen van korte rokjes en diepe decolletés, waarbij je delen van de kont en borsten ziet, zijn ook niet strafbaar. En wat is hier anders aan dan in het openbaar topless zonnen?’’, ageert de juriste in de rechtbank.

Bovendien, zo stelt Wouters, is er sprake van genderongelijkheid. ,,Waarom tolereren we wel mannen die zonder T-shirt over straat lopen? Of een marathonloper in Zeeland die 42 kilometer met ontbloot bovenlijf loopt? Die zijn hiervoor nog nooit veroordeeld. Dit is ongeoorloofde discriminatie en een dieper geworteld cultureel probleem. Het heeft blijkbaar te maken met seksualisering van vrouwen. Waarom zijn bij vrouwen de blote borsten in het openbaar onzedelijk en bij mannen niet?’’

Genderongelijkheid

Politierechter Jacco Boek zegt dat de advocate ‘absoluut een punt’ heeft. ,,U legt fijntjes de vinger op genderongelijkheid’’, stelt hij.

Toch veroordeelt hij A., hoewel hij de vrouw (‘Ze is zo ontzettend in de war, om dan voor zoiets een bekeuring te geven’) geen straf oplegt. ,,De norm is nog niet zo uitgekristalliseerd dat het bovenlijf van mannen en vrouwen gelijk moeten worden gesteld.’’

Wel neemt de rechter in de discussie alvast een schot voor de boeg. ,,Het neigt er meer naar het in beide gevallen wel strafbaar te stellen in plaats van in beide niet.’’