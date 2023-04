Vrouw (56) veroorzaakt verkeerschaos door snelweg twee keer over te steken

Baby kondigde zich aan op dag van ontmoeting Mike en Marlinka: ‘Dit is niet te plannen’

Het is zo’n prachtig verhaal dat bijna niet te geloven is. Marlinka van Vliet en Mike Flinterman leerden elkaar kennen dankzij de Marathon van Rotterdam. Zes jaar later, precies op de dag van #DeMooiste, kondigde hun zoon Cees zich aan. ,,Tijdens de bevalling heb ik veel aan de marathon gedacht.’’