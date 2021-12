Vrouw (68) wordt opgelicht via WhatsApp, maar krijgt opmerkelijke verrassing van fraudeur

Een 68-jarige vrouw uit Arnhem was benaderd via WhatsApp door iemand die zich voordeed als haar dochter en geld nodig had. In werkelijkheid was dit een fraudeur die hoopte dat de vrouw in de val zou trappen en het geld aan hem over zou maken. Dat gebeurde. Op slinkse wijze sluisde hij een geldbedrag van bijna 5000 euro weg naar zijn eigen rekening.