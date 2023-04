Vrouw (70) zwaargewond gevonden op straat: ‘Mogelijk ernstig zedenmisdrijf’

Een 70-jarige vrouw uit Zwolle is zondagochtend zwaargewond op straat aangetroffen. Ze is door iemand zwaar toegetakeld en mogelijk is sprake van een ernstig zedenmisdrijf. De politie heeft een groot rechercheteam op de zaak gezet.

Een passant heeft de vrouw zondagochtend gevonden aan de Schie, ter hoogte van de Rijnlaan vlakbij het viaduct onder de A28 en heeft de politie ingeseind. Die is gelijk begonnen met onderzoek naar de toedracht van het incident. Een Team Grootschalige Opsporing is bezig met het onderzoek in de buurt.

Het slachtoffer had spullen bij zich, die bij haar in de buurt zijn teruggevonden. Alleen haar bril en een oud model mobiele telefoon zijn verdwenen. Volgens de politie is de vrouw ‘behoorlijk toegetakeld’.

Getuigen

De politie zoekt getuigen die zondag tussen 05.00 en 08.00 uur iets bijzonders hebben gezien in de omgeving van de Schie en de Rijnlaan in de buurt De Groene Steentjes of verderop in de wijk Aa-landen of de aangrenzende wijk Dieze. wijkagent Nienke Leij is maandagochtend in de buurt geweest om vragen van omwonenden te beantwoorden en blijft ook de rest van de dag extra aanwezig.

Mensen die meer weten of camerabeelden kunnen delen, kunnen het rechercheteam bellen via 0900-8844, het tipformulier op politie.nl invullen of anoniem een tip doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.