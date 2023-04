Vrouw bevalt van dochtertje op vluchtstrook A13: ‘Agenten stonden met tranen in hun ogen’

met videoEen vrouw is zondagavond bevallen van een dochtertje op de afrit van de snelweg A13 in Delft. Ze was met haar man onderweg naar het ziekenhuis toen de baby niet meer kon wachten. Een verloskundige, die al achter het stel aanreed, was er snel bij om de bevalling in goede banen te leiden.

De ouders waren iets na 19.00 uur op weg naar het ziekenhuis in Delft toen de auto aan de kant gezet moest worden: het ziekenhuis zou te ver blijken. De verloskundige reed achter de auto aan en kon dus snel te hulp schieten. Het meisje is in de auto op de vluchtstrook geboren en verkeert in goede gezondheid.

Ook de politie en ambulancedienst werden gewaarschuwd om te helpen bij de bevalling. Fotograaf Mitchell van calamiteitensite District8 was eveneens snel ter plaatse en kon het bijzondere moment vastleggen. ,,Het was heel onverwachts. Ik zag een ambulancemelding op de snelweg en toen ben ik erheen gegaan.”

Het meisje werd op de afrit van de snelweg A13 geboren.

,,Toen ik aankwam hoorde ik geschreeuw over een bevalling en zag ik een vrouw naast de auto”, zegt de fotograaf. ,,Ik stond met grote ogen te kijken, ik dacht: wat gebeurt hier? De hulpdiensten hebben de vrouw goed geholpen. De politie was ook onder de indruk, agenten stonden met tranen in hun ogen te kijken. Toen ik het kindje zag dacht ik ook wel: dit is heel bijzonder om mee te maken.”

Rijkswaterstaat werd al snel op de hoogte gesteld, omdat de A13-afrit afgesloten moest worden voor overig verkeer. ,,Ook vandaag waren we genoodzaakt om kruizen te plaatsen en weer niet voor niks”, laat een wegverkeersleider in een bericht op sociale media weten. ,,Om 19.15 uur kregen wij een melding binnen op het bord en omdat we niet direct gebeld werden, nam ik contact op met de politiemeldkamer. Het zou gaan om een bevalling en de ambulance was al onderweg.”

Direct kruizen geplaatst

,,Voor de veiligheid heb ik direct kruizen geplaatst en heeft een collega een weginspecteur aangestuurd”, meldt de wegverkeersleider. ,,Alle hulpdiensten waren snel te plaatse en konden gelijk aan de slag. Na enkele minuten kregen we al te horen dat de bevalling goed was gegaan en dat iedereen door zou gaan naar het ziekenhuis. Wat een heugelijk nieuws was dit en wat mooi om dit ook mee te mogen maken.”

De moeder en het kindje zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De ambulanceverpleegkundige heeft het baby'tje warm ingepakt en de ambulance ingedragen. De moeder is met de brancard de ambulance ingereden om herenigd te worden met haar kindje. Hierna zijn moeder en kind met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De vader en verloskundige zijn achter de ambulance aangereden.

Quote Het gezicht van de vader sprak boekdelen. Hij was heel verbaasd Fotograaf Mitchell

De moeder en baby maakten het goed, zo zag de fotograaf ter plaatse. ,,De moeder kreeg een traumabeertje van de politie als cadeautje. Ze was er heel rustig onder. Het gezicht van de vader sprak boekdelen. Hij was heel verbaasd. Ik zag aan hem dat hij het heel bijzonder vond.”

De betrokken wegverkeersleider van Rijkswaterstaat is vol lof over de inzet van de andere hulpdiensten. ,,Via deze weg wil ik dan ook de ouders feliciteren met hun kleine wonder, de hulpdiensten en verloskundige bedanken voor hun inzet en u als voorbijganger en weggebruiker bedanken voor het zien en opmerken van de rode kruizen en voor het kiezen van een andere route dan vooraf gepland.”

