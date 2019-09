Vrouw dood aangetroffen op straat in Den Haag, man aangehouden

AIVD werd al in 2014 gevraagd om info over radicalise­ring Haga Lyceum

7 september Het Amsterdamse stadsbestuur heeft de AIVD al in 2014 tevergeefs gevraagd om een zogenaamd ambtsbericht met geheime informatie over radicale tendensen bij het toen nog in oprichting zijnde Cornelius Haga Lyceum. Pas dit jaar kwam er alsnog zo’n bericht en raakte de school in de problemen.