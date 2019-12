Vrouw doodgestoken in Hengelo, man gearresteerd

Frappante kerstherin­ne­rin­gen: Voor mij nooit ‘Vrolijk kerstfeest!’

9:31 Kerstmis, een tijd van samenkomen, liefde, en hoop. Of toch niet? Hoe gezellig Kerst ook kan zijn, soms gaat er wel eens wat mis. Of zijn de feestdagen toch niet wat je ervan had gehoopt. Lezers vertellen hieronder over hun onorthodoxe, unieke, zielige en lieve kerstherinneringen.