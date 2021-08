Vrouw geschokt: Belgisch ziekenhuis rekent 6500(!) euro voor eenpersoonskamer, verzekeraar vergoedt niks

Medegevan­ge­ne legt belastende verklaring af tegen Jos Brech

18 augustus Een medegedetineerde heeft een belastende verklaring afgelegd tegen Jos Brech, de man die verdacht wordt van het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen in 1998. Volgens de gevangene heeft Brech met hem gesproken over de zaak. Wat Brech precies verteld zou hebben is niet bekend, maar het Openbaar Ministerie neemt de verklaring zeer serieus.