Vrouw in Elst opgepakt voor betrokkenheid bij mogelijk overlijden van vermiste man: ‘Bizar joh’

De politie is op dit moment aanwezig aan het Colosseum in Elst. Agenten doen hier de komende dagen onderzoek in en om een woning.

Dit in de hoop om meer te weten te komen over de vermiste man. Hij is voor het laatst gezien in september 2022, in een huis aan het Colosseum. ,,We hebben nieuwe aanknopingspunten gevonden, vandaar dat we vandaag onderzoek doen in dit huis”, zegt een woordvoerder van de politie.