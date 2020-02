‘Vrouw in rolstoel mailde dat ze veel seks met me wilde. Dat hoeft voor mij niet zo’

,,In mijn leven heb ik veel pech gehad met vrouwen. Mijn eerste echtgenote ging vreemd, de tweede maakte schulden achter mijn rug om en de vriendin die ik daarna had, werd ziek en overleed. Met mijn eigen gezondheid ging het ook mis: in 2009 kreeg ik een hersenbloeding tijdens het spelen van een potje rummikub. Toen ik tegen alle verwachtingen in weer bijkwam uit de coma, was ik halfzijdig verlamd. Dat is zo gebleven, maar ik heb al snel opnieuw leren lopen en met de nodige aanpassingen is er een heleboel mogelijk. Ik woon zelfstandig - met begeleiding - en ben op bijna alle fronten een gezond persoon.