Vrouw reed ‘knuffelbeer’ Ben (64) dood: ‘Gas gegeven en meerdere malen over hem heen gereden’

De 37-jarige vrouw die een jaar geleden de 64-jarige Ben, beveiliger bij het Leger des Heils, uit Gaanderen doodreed op een parkeerplaats in Ede, is dinsdag door de rechter in Zutphen veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.

Het Openbaar Ministerie (OM) had negen jaar cel geëist. De rechtbank kwam tot een lagere straf omdat volgens het psychologisch onderzoek de vrouw – die onder meer een posttraumatische stressstoornis heeft – verminderd toerekeningsvatbaar is.



De vrouw was niet bij de uitspraak.



Ben uit Gaanderen was zaterdag 19 maart 2022 in Ede als beveiliger van het Leger des Heils. Hij deed boodschappen met een aantal bewoners van de vestiging van het Leger in Lunteren.

Woorden op parkeerplaats

Op de parkeerplaats van winkelcentrum De Halte in Ede kreeg hij woorden met een vrouw die tegen zijn bus was gereden. Hij wilde de blikschade regelen en de politie bellen.

De vrouw, Rozella H., stapte echter in haar auto en reed de beveiliger uit Gaanderen aan.

De vrouw zelf zei te hebben gehandeld uit paniek. Volgens het OM reed de vrouw twee keer over het slachtoffer heen. In plaats van hulp te bieden overreed ze Ben een tweede keer. De Achterhoeker overleed later op de zaterdag in het ziekenhuis.

‘Vrouw zag slachtoffer voor zich’

Volgens de rechter ging het erom of Rozella het slachtoffer had gezien toen ze hem aanreed. ,,Uit een reconstructie en uit getuigenverklaringen blijkt dat ze het slachtoffer inderdaad voor haar auto heeft gezien”, zei de rechter.

,,Ze had niet de opzet de man van het leven te beroven maar wist dat er een aanmerkelijk kans was dat dat zou gebeuren. Ze heeft gas gegeven toen ze het slachtoffer aanreed en reed meerdere malen over hem. Iedereen weet dat er dan een reële kans van overlijden is.”

Beveiliger Ben stond bekend als een ‘knuffelbeer’: iemand met een de-escalerend karakter die nooit in conflict raakte.

De celstraf is met aftrek van voorarrest. De vrouw zit al een jaar vast. Ze mag ook vijf jaar lang niet rijden. De vrouw heeft veertien dagen tijd om in hoger beroep te gaan.