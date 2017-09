Vrouw vecht wildplasboete aan: 'Beste rechter, wat had ik dán moeten doen?'

Het is nota bene alweer 2,5 jaar geleden dat ze haar peperdure behoefte deed, 22 mei 2015 ’s nachts in Amsterdam, ergens in een steeg tussen de Balie en ABN Amro-bank. ,,De Chicago Social Club ging sluiten en of ik daar nou nog even naar het toilet gegaan was of niet, maakt niet uit. Iedereen weet dat als je wat drinkt, je soms vijf minuten laten alweer moet. Zo loopt het soms op zo’n avond. Ik kon nergens meer heen, er was niks meer open. Had ik dan in mijn broek moeten plassen? Of is dat weer openbare dronkenschap?’’



Haar vrienden hielden de wacht, en waarschuwden haar toen drie agenten kwamen aanlopen. ,,Maar ik kon niet meer stoppen,’’ zegt Geerte. De agenten kregen haar in de smiezen. Een heterdaadje. ,,Wat ik daar deed, vroeg een agent,’’ lacht Geerte. ,,Dat leek me wel duidelijk. Op dat moment had ik geen zin in discussie. Maar een dag later dacht ik: ja, ho eens effe, ik ga dit aanvechten.’’